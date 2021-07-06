KAZAYA MÜDAHALE EDEN AMBULANSLARA OTOMOBİL ÇARPTI: 2'Sİ SAĞLIK GÖREVLİSİ 5 YARALI
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KAZAYA MÜDAHALE EDEN AMBULANSLARA OTOMOBİL ÇARPTI: 2'Sİ SAĞLIK GÖREVLİSİ 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazaya müdahale eden ambulanslara arkadan gelen otomobil çarptı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazaya müdahale eden ambulanslara arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada 2'si sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Kuzey Marmara otoyolu Gebze Cumaköy mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametinde 6 aracın karıştığı kaza olduğu ihbarı üzerine bölgeye 2 ambulans sevk edildi. Ambulanslardaki sağlık görevlileri kazaya müdahale ettiği sırada, arka taraftan gelen Selçuk Aydemir idaresindeki 34 AEK 103 plakalı otomobil, yolda belirlenen güvenli şerid içerisindeki 41 AGK 500 ve 41 AGK 508 plakalı ambulanslara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Selçuk Aydemir, çarpmanın etkisiyle savrulan 41 AGK 508 plakalı ambulansın çarptığı Kuzey Marmara Otoyolu görevlileri Zakir Dağ ve Ersin Yılmaz ile o sırada ambulansların içerisinde bulunan sağlık görevlileri Şükrü Yıldırım ve Mehmet Küçük yaralandı.

Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine çağırılan ambulanslar ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

KAZAYA MÜDAHALE EDEN AMBULANSLARA OTOMOBİL ÇARPTI: 2'Sİ SAĞLIK GÖREVLİSİ 5 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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