Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk 13. bölüm bugün var mı? Kazara Aşk 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk 13. bölüm bugün var mı? Kazara Aşk 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk 13. bölüm bugün var mı? Kazara Aşk 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Kazara Aşk bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kazara Aşk dizisi izlemek isteyen izleyiciler Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman, Kazara Aşk 13. bölüm bugün var mı, Kazara Aşk son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Kazara Aşk bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kazara Aşk dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman, Kazara Aşk bölüm bugün mü, Kazara Aşk yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KAZARA AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Şimal, Civan'la beklenmedik yakınlaşmalarından etkilenmiştir. Fakat kendisinin de Civan'a karşı bir şeyler hissettiği gerçeğini kabullenemez. Üstelik Civan'ın aşk itirafının, şirketi geri kazanmak için yaptığı yeni bir hamleden ibaret olduğunu düşünüyordur. Civan ise Şimal'i aşkına inandırmak, onun kalbini kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Civan'ın, Şimal'e kavuşma hayalleri, babasının ikisinin evliliğiyle ilgili verdiği kararla alt üst olur. Tahsin, onun aslında Nazlı ile evli olduğunu öğrendikten sonra Civan'ın herkesi ve özellikle Şimal'i daha fazla kandırmasına kesinlikle izin vermeyecektir. Civan, babasının kesin talebi ile Şimal'e aşkı arasında sıkışıp kalır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Civan, söylediği yalanları telafi edecek yolu mu, Şimal'e olan aşkını mı seçecektir? Peki Şimal, Civan'a karşı hisleriyle yüzleşip sonunda onu sevdiğini kabul edebilecek midir?.." Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Haber: Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk 13. bölüm bugün var mı? Kazara Aşk 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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