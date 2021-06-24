Kazara Aşk Nazlı kimdir? Selin Işık kim, kaç yaşında, nereli?

Star TV ekranlarına yepyeni bir yaz dizisi geliyor. Kazara Aşk dizisi sürükleyici hikayesi ile seyirciyi ekran karşısına kilitleyeceğe benziyor. Dizinin tanıtım fragmanı yayınlandıktan sonra Kazara Aşk dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Başrollerinde Sude Zülal Güler, Ümit Kantarcılar gibi ünlü isimler yer alıyor. Peki, Kazara Aşk Nazlı kimdir? Selin Işık kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde…