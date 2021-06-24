Kazara Aşk Nazlı kimdir? Selin Işık kim, kaç yaşında, nereli?
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Kazara Aşk Nazlı kimdir? Selin Işık kim, kaç yaşında, nereli?

Kazara Aşk Nazlı kimdir? Selin Işık kim, kaç yaşında, nereli?
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Star TV ekranlarına yepyeni bir yaz dizisi geliyor. Kazara Aşk dizisi sürükleyici hikayesi ile seyirciyi ekran karşısına kilitleyeceğe benziyor. Dizinin tanıtım fragmanı yayınlandıktan sonra Kazara Aşk dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Başrollerinde Sude Zülal Güler, Ümit Kantarcılar gibi ünlü isimler yer alıyor. Peki, Kazara Aşk Nazlı kimdir? Selin Işık kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde…

Yeni Yaz dizilerinden olan Kazara Aşk, sürükleyici hikayesi ile seyirciyi ekran karşısına kilitleyecek. Star TV ekranlarının yeni dizisi Kazara Aşk 'ın başrollerinde Sude Zülal Güler ve Ümit Kantarcılar gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Dizinin tanıtım fragmanı yayınlandıktan sonra Kazara Aşk dizisinin Nazlı'i merak konusu oldu. Peki, Kazara Aşk Nazlı kimdir? Selin Işık kim, kaç yaşında, nereli? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

KAZARA AŞK NAZLI KİMDİR?

Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk'ın Nazlı karakterine Selin Işık hayat vermektedir.

SELİN IŞIK KİMDİR?

Kazara Aşk Nazlı kimdir? Selin Işık kim, kaç yaşında, nereli?

Doğum Tarihi: 26 Kasım 1987

Kaç yaşında: 34 yaşında

Meslek: Oyuncu, sporcu, voleybolcu

Selin Işık, 26 Kasım 1987 tarihinde İzmir'de doğan oyuncu, sporcu ve voleybolcudur. Eğitimini Radyo Televizyon Bölümü'nde tamamlamıştır. Ününü, 2014 yılında rol aldığı Çılgın Dershane Üniversitede adlı sinema filmi ile kazanmıştır.

Sonrasında Siyah İnci, Esaretin Sensin, Tam Kafadan dizilerinde rol aldı.

2018-2020 yılları arasında rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Özlem Çakırbeyli karakterine hayat vermişti.

Şu an Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk' ta Nazlı karakterine hayat veriyor.

Rol Aldığı Dizi ve Filmler

  • 2014- Çılgın Dersane Üniversitede (Dizi)
  • 2015- Esaretim Sensin (Dizi)
  • 2017-2018 Siyah İnci (Irmak, dizi)
  • 2018- Tam Kafadan (Gizem, Dizi)
  • 2018-2020 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Özlem Çakırbeyli, Dizi)
  • 2021Kazara Aşk (Nazlı, Dizi)
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