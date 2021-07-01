Kazara Aşk canlı izle! ATV Kazara Aşk yeni bölüm canlı yayın izle!
2. bölümü ekranlarda yayınlanacak Kazara Aşk dizisi yeni bölüm izle! Kazara Aşk canlı izle! ATV Kazara Aşk yeni bölüm canlı yayın izle! Kazara Aşk hangi gün? Kazara Aşk oyuncuları!
Star TV ekranlarının sevilen yeni dizisi Kazara Aşk ilk bölümü ile izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Kazara Aşk oyuncuları! Kazara Aşk 2. bölüm fragmanı izle! Star TV Kazara Aşk 1. bölüm full izle! Kazara Aşk hangi gün?
KAZARA AŞK OYUNCULARI
Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alıyor. Kazara Aşk'ın oyuncu kadrosunun devamı ise şöyledir;
Uğur Çavuşoğlu,
Servet Pandur,
Selin Işık,
Sadi Celil Cengiz,
Aycan Koptur,
Burak Tamdoğan,
Deniz Altan,
Burakhan Yılmaz,
Ali Haydar Çataltepe,
Öykü Candanadam,
Çağdaş Tekin,
Nermin Aslan,
Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz yer alıyor.