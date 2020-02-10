Kazanın ardından ekipler, yaralı sürücünün takma dişlerini aradı

10.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:47

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde kar küreme aracının çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü Halil Şen (55) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı Şen, ambulansta takma dişlerini kaybettiğini söylemesi üzerine sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra temizlik görevlileri de uzun süre olay yerinde takma diş aradı.

Kaza, Tavşanlı- Kütahya karayolunda meydana geldi. Kütahya'ya giden Kadir Aydın (40) idaresindeki 16 KF 228 plakalı karayollarına ait kar küreme aracı ile Halil Şen idaresindeki 43 HD 559 plakalı hafif ticari araç, Çukurköy Sanayi kavşağında çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Halil Şen yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Şen'i ilk müdahalesinin ardından sedye ile ambulansa taşıdı. Sürücü Şen, kazada takma dişlerini düşürdüğünü ve bulunmasını istedi.

Kaynak: DHA

EKİPLER UZUN SÜRE TAKMA DİŞ ARADIOlay yerindeki sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre temizliği için gelen görevliler de kaza alanında takma diş aradı. Yaklaşık yarım saat süren aramalara rağmen takma dişler bulunamazken, yaralı Şen ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.