Kazaların yaşandığı köprü genişletildi
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Kazaların yaşandığı köprü genişletildi

Kazaların yaşandığı köprü genişletildi Kütahya'nın Emet ilçesinde dört köyün geçiş yolu üzerinde bulunan ve sürekli kazaların yaşandığı köprünün genişletme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

26.06.2020 20:35 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:27

Kazaların yaşandığı köprü genişletildi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde dört köyün geçiş yolu üzerinde bulunan ve sürekli kazaların yaşandığı köprünün genişletme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

28 Şubat 2020'de köprüde meydana gelen tarafik kazasında İbrahim Çankaya ve gelini Döndü Çankaya hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu kazadan sonra Kütahya İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından köprü genişletme ve güçlendirme çalışmaları yapıldı. Köprüye 3 buçuk metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde 2 beton blok konulurken, köpür 4 metre genişletildi.

Samrık köyün köprüsünde yapılan çalışmaları Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet il Genel Meclisi Üyeleri İsmail Elmacı, Halil Mallı ve Köy Muhtarları yerinde inceledi.

Dört köyün bağlantı yollarından biri olan ve sıkça kazaların meydana geldiği Samrık köprüsünün aciliyetine dikkat çektiklerini belirten Emet İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Elmacı,

"En son bu köprümüzde 2 tane vatandaşımızı kaybettik. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Keşke bu köprümüz çok daha önceleri yapılmış olsaydı. Konunun aciliyetini İlçe Kaymakamımız, il yetkililerimizle görüşerek anlatıldı. Bugünde köpürümüde yapılan beton blok desteği ile 4 metre kadar genişletme çalışmaları yapıldı. İnşallah bundan sonrada kazalar olmaz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum "dedi.

Grup köy yollarının standartlarını yükseltmek adına çalışmalar yapıldığını belirten Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, "4 köyümüzün ortak kullandığı grup köy yolumuzda, yolun virajlı ve dar olması nedeniyle genişletme ve güçlendirme çalışmalarımızı yaptık. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın trafikte güvenliğinin sağlanması adına yapılan çalışmalara destek veren İl özel İdaremize ve İl Genel Meclisi Üyelerimize halkımız adına teşekkür ediyoruz. Köprümüz 4 metre kadar genişledi ve güçlendirildi. Vatandaşalarımızın güvenli bir şekilde kullanımına açılan köprümüzün, köylerimiz ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kazaların yaşandığı köprü genişletildi

Kaynak: İHA

Manşet

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