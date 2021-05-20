Kazakistan ve Rusya Hazar'da ortak tatbikata başladı
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Kazakistan ve Rusya Hazar'da ortak tatbikata başladı

Kazakistan ve Rusya Hazar'da ortak tatbikata başladı
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

NUR Hazar Denizi'nde Kazakistan Deniz Kuvvetleri ve Rus Donanmasına ait Hazar Filosu askerleri ortak tatbikat düzenliyor.

NUR Hazar Denizi'nde Kazakistan Deniz Kuvvetleri ve Rus Donanmasına ait Hazar Filosu askerleri ortak tatbikat düzenliyor.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ortak tatbikatın Hazar'ın kuzey kesiminde yer alan ekonomik faaliyet unsurlarının korunması başlığıyla düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, tatbikatta Kazak tarafından 5 savaş gemisi ile cephe uçakları, Rus tarafından ise roket, mayın tarama ve araştırma gemileri ile kurtarma römorkörlerinin yer aldığı aktarıldı.

Tatbikat sırasında, iki ülkenin deniz askerlerinin Hazar Denizi'nin Kazakistan ve Rusya sularında bulunan sahalarında savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği kaydedilen açıklamada, "Özellikle, ekonomik faaliyet unsurlarının korunması için görevler belirlenecek, yeni savaş yöntemleri incelenecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kazakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Saken Bekjanov'un başkanlık ettiği tatbikatın 24 Mayıs'a kadar devam edeceği bilgisi de paylaşıldı.

Kazakistan ve Rusya Hazar'da ortak tatbikata başladı
Kazakistan ve Rusya Hazar'da ortak tatbikata başladı
Kazakistan ve Rusya Hazar'da ortak tatbikata başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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