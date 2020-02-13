Kazakistan'ın eski lideri Nazarbeyev'in torunu İngiltere'ye siyasi mülteci başvurusu yaptı
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Kazakistan'ın eski lideri Nazarbeyev'in torunu İngiltere'ye siyasi mülteci başvurusu yaptı

Kazakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in torunu, İngiltere’ye siyasi mülteci başvurusu yaptığını açıkladı. İngiltere’de okuyan 29 yaşındaki Aysultan Nazarbayev'in iltica başvurusu ile ilgili ailesinden şu ana kadar bir açıklama gelmedi.

13.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:16
Kazakistan'ın eski lideri Nazarbeyev'in torunu İngiltere'ye siyasi mülteci başvurusu yaptı

'ın eski Cumhurbaşkanı 'in torunu, 'ye siyasi mülteci başvurusu yaptığını açıkladı.


Dedesi Nursultan Nazarbayev ve şu anda Senato Başkanı olarak görev yapan annesi Dariga Nazarbayeva ile arası açık olan Aysultan Nazarbayev, ailesi tarafından baskı altında tutulduğunu iddia etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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