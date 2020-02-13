Kazakistan'ın eski lideri Nazarbeyev'in torunu İngiltere'ye siyasi mülteci başvurusu yaptı

13.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:16

Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in torunu, İngiltere'ye siyasi mülteci başvurusu yaptığını açıkladı.



Dedesi Nursultan Nazarbayev ve şu anda Senato Başkanı olarak görev yapan annesi Dariga Nazarbayeva ile arası açık olan Aysultan Nazarbayev, ailesi tarafından baskı altında tutulduğunu iddia etti. Euronews.com'da Görüntüle