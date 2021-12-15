Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü Ankara'da kutlandı (1) - Haberler
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Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü Ankara'da kutlandı (1)

AA / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'un konuşması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

ANKARA (AA) - Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'un konuşması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly resepsiyonda konuştu.

Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü Ankara'da kutlandı (1)

Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü Ankara'da kutlandı (1)

Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü Ankara'da kutlandı (1)

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AA / Emir Sultan Demirci - Son Dakika Haberleri

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