Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü Ankara'da kutlandı (1)
AA / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel
Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'un konuşması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi.
ANKARA (AA) - Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'un konuşması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly resepsiyonda konuştu.