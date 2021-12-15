Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü Ankara'da kutlandı (1)

ANKARA (AA) - Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'un konuşması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly resepsiyonda konuştu.