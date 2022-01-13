Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly: "Kazakistan'da asayiş tamamıyla sağlandı"
AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel
Basın toplantısı Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'in konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly gerçekleştirdikleri görüşme sonrası basın açıklaması yaptı.
ANKARA (AA) - Basın toplantısı
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'in konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly gerçekleştirdikleri görüşme sonrası basın açıklaması yaptı. (1)