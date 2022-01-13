Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly: "Kazakistan'da asayiş tamamıyla sağlandı" - Haberler
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Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly: "Kazakistan'da asayiş tamamıyla sağlandı"

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Basın toplantısı Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'in konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly gerçekleştirdikleri görüşme sonrası basın açıklaması yaptı.

ANKARA (AA) - Basın toplantısı

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'in konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly gerçekleştirdikleri görüşme sonrası basın açıklaması yaptı. (1)

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly: Kazakistan'da asayiş tamamıyla sağlandı

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly: Kazakistan'da asayiş tamamıyla sağlandı

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly: Kazakistan'da asayiş tamamıyla sağlandı

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AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri

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