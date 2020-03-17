Kazakistan'da Korona virüs vaka sayısı 27'ye yükseldi Kazakistan'da 14 kişide daha Korona virüsü tespit edilmesinin ardından vaka sayısı 27'ye yükselirken, ülke genelinde OHAL ilan edildi.

Kazakistan'da 14 kişide daha Korona virüsü tespit edilmesinin ardından vaka sayısı 27'ye yükselirken, ülke genelinde OHAL ilan edildi.

Kazakistan Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov, yaptığı açıklamada, son 24 saat içerisinde 14 kişide daha korona virüsüne rastlandığını bu nedenle vaka saysının 27'ye yükseldiğini duyurdu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada 11 vakanın Almatı, 16 vakanın ise Nur-Sultan hastanelerinde tedavi altına alındığı belirtildi. En küçük hastanın 2 yaşında olduğu da belirtilirken,virüs şüphesiyle bin 536 kişi hastaneye kaldırıldığı ülke genelinde de bin 947 kişinin ev karantinasına alındığı ifade edildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev'in Korona virüsü nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan kararını imzalamasının ardından, ülkede 16 Mart'tan 15 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi. OHAL nedeniyle bireysel girişimcilerin kredilere yapılan ödemelerini 90 güne ertelendi. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında Alışveriş merkezleri, sinema, tiyatrolar, fuar merkezleri ve diğer kalabalık tesislerin faaliyetleri bir süreliğine askıya alındı. Kafe ve lokantalara akşam saat 22.00'ye kadar, pazarlara ise 18.00'e kadar çalışma izni verildi. Ülke genelinde okullar ve üniversiteler de kapatılırken, uzaktan eğitim sistemi uygulanmaya başladı. Bakımevleri ve huzurevlerinde kalan engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlar için ise dışarı çıkma ve ziyaretçi izinleri askıya alındı. Acil durum nedeniyle evden çalışma sistemine geçen Nur-Sultan şehrinin sakinlerinin elektrik ve diğer masrafları ise işverenler tarafından karşılanacağı duyuruldu.

Öte yandan, diplomatlar ve uluslararası örgüt temsilcileri dışında ülkeye yabancı vatandaşların girişi de yasaklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA