Kazakistan'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı
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Kazakistan'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı

13.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:12

Kazakistan'da An-26 tipi asker uçağın Almatı bölgesinde inişe geçtiği sırada düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kazakistan'da Milli Güvenlik Komitesi Sınır Teşkilatı'na ait An-26 tipi askeri uçak, Almatı Havalimanı yakınlarında inişe geçtiği sırada düştü. Nur Sultan'dan kalkan uçağın düştükten sonra alev aldığı bildirildi.

YARALILARIN DURUMLARI BİLİNMİYOR

Almatı Halk Sağlığı Dairesi Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, "2 yaralı bölgedeki hastaneye götürüldü. Durumları hakkında henüz bir şey bilinmiyor. 10 ambulans Almatı Havaalanında çalışmaya başladı. Yangın söndürüldü" ifadeleri kullanıldı.

UÇUŞLAR ERTELENDİ

Almatı Havalimanı yetkilileri uçakla bağlantının yerel saatle 17.20 civarında kesildiğini belirtti. Kaza nedeniyle Almatı Havaalanında uçuşlar ertelendi. Arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Kazakistan'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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