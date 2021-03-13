Kazakistan'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı

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Kazakistan'da Milli Güvenlik Komitesi Sınır Teşkilatı'na ait An-26 tipi askeri uçak, Almatı Havalimanı yakınlarında inişe geçtiği sırada düştü. Nur Sultan'dan kalkan uçağın düştükten sonra alev aldığı bildirildi.

YARALILARIN DURUMLARI BİLİNMİYOR

Almatı Halk Sağlığı Dairesi Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, "2 yaralı bölgedeki hastaneye götürüldü. Durumları hakkında henüz bir şey bilinmiyor. 10 ambulans Almatı Havaalanında çalışmaya başladı. Yangın söndürüldü" ifadeleri kullanıldı.

UÇUŞLAR ERTELENDİ

Almatı Havalimanı yetkilileri uçakla bağlantının yerel saatle 17.20 civarında kesildiğini belirtti. Kaza nedeniyle Almatı Havaalanında uçuşlar ertelendi. Arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı