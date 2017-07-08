Kazak Medya Temsilcilerinden Aa'ya Ziyaret

Kazakistan'dan gelen medya temsilcileri Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Ofisini ziyaret etti.



Kazakistanlı medya temsilcilerini ağırlayan AA Asya ve Kafkasya Bölge Koordinatörü Yılmaz Yaman, AA'nın yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.





AA'nın Kazakistan'a 2 yıl önce muhabir atadığını ve yeni ofis kurma çalışması içinde olduğunu belirten Yaman, ajansın Asya yapılanmasını güçlendirmek istediklerini söyledi.





Yaman, medya temsilcilerine, Türkiye'den gelen haberlerin AA üzerinden takip edilmesi gerektiğini ifade ederek, özellikle Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya ayağı tarafından servis edilen olumsuz haber çalışmalarından ve karalama kampanyalarından etkilenilmemesi gerektiğini vurguladı.





Kazak medya temsilcisi Murıybek Zhenisbek ise Kazakistan ve Türkiye arasında bir kardeşlik bağı olduğunu ifade ederek, iki ülke arasında özellikle medya konusunda gelecekte daha planlı çalışmaların yapılacağına inandığını dile getirdi.



Toplantının ardından AA İstanbul Ofisini gezen Kazak medya temsilcileri, AA çalışanlarıyla sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.