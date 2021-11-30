Kazada yaşamını yitiren polis memuru Buket'e şehitlik unvanı verildi

KIRŞEHİR (DHA) - İZMİR'de görev yerine giderken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş (28), 3 yıl sonra mahkeme kararıyla şehit sayıldı. Buket Keleş'in Kırşehir'de yaşayan babası Hamdi Keleş, "Kızım 07.00'de işte olması gerekirken saat 06.45'te işe gidiyor. 15 dakika için 3 yıl hukuki mücadele verdik. Sonunda da kazandık" dedi.

Kaza, 19 Kasım 2018'de Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında meydana geldi. Torbalı yönüne giden Sedat A. yönetimindeki 43 DA 218 plakalı minibüs, işe gitmek için yolun karşısına geçen polis memuru Buket Keleş'e çarptı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Keleş, 8 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Görülen duruşmayla ilgili de konuşan Keleş, "Ankara İş Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı. Adalet yerini buldu. Kızım şehitliği aldı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İçimiz rahat etmese de biraz su serpilmiş oldu. Kızıma vuran şahıs dışarıda ama yine de adalet yerini buldu. Mahkeme kararı bizi çok sevindirdi. Çocuğumuz yok ama onun ruhunu yaşattılar. 'Adalet mülkün temelidir' söylemi gerçekten doğruymuş. Adalete güveniyoruz" ifadelerini kullandı.