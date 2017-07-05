Kazada Yaralandı, Yardım Etmek İsteyenlere 'Benden Ne İstiyorsunuz?' Dedi

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde trafiğe kapalı yolda şarampole devrilen motosikletin kasksız sürücüsü 23 yaşındaki Tayfun Çiner yaralandı. Kazanın şokunu uzun süre atlatamayan Tayfun Çiner polis ve sağlık ekibine, 'Benden ne istiyorsunuz?' diyerek hastaneye gitmek istemedi.



Kaza, saat 00.45 sıralarında Büyük Cami Mahallesi Bolayır Caddesi üzerinde meydana geldi. Kavşak çalışması nedeniyle bölümü kapatılan Bolayır Caddesi üzerinden Sanayi Kavşağı yönüne giden Tayfun Çiner yönetimindeki 22 RB 962 plakalı motosiklet toprak bankete çarparak, şarampole devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü Çiner yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekiplerine kazayı kendisinin yapmadığını ve yürürken düşerek yaralandığını söyleyen Tayfun Çiner, ambulansa binmek istemedi. Polis ve sağlık ekibine, 'Benden ne istiyorsunuz?' diyerek tedavi olmak istemeyen Çiner, güçlükle ikna edilerek ambulansa alındı. Tayfun Çiner, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



- Keşanedirne