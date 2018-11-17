Kazada Yaralanan Üniversiteli Aslıhan'ın Beyin Ölümü Gerçekleşti (3)

'SÜRÜCÜYÜ VİCDANIMIZDA MAHKUM ETTİK'

Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın cenazesi ailesi tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Morga gelen Kocapınar'ın babası Okan, annesi Ayşe, ablası Ayşenur ve kız kardeşi Lamiya Kocapınar, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorluk çeken anne ve çocuklarını kızının arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Burada gazetecilere açıklama yapan baba Okan Kocapınar, "Aslıhanımız öldü, başka Aslıhanlar ölmesin. Kızımın vasiyetini yerine getirdik ve organlarını bağışladık. Daha önce annesiyle yaptığı bir sohbet sırasında, 'Anne öldüğüm takdirde organlarımı bağışlayın' demiş. Biz de onun vasiyetini yerine getirdik" dedi.

Okan Kocapınar, sürücünün adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını da hatırlatarak, "Biz onu vicdanımızda mahkum ettik" dedi.

'ÜST GEÇİT İSTİYORUZ'

Aslıhan Kocapınar'ın 3 çocuğundan ortancası olduğunu belirten anne Ayşe Kocapınar ise "Kızımın yaşamını yitirdiği bu yola bir an önce üst geçit yapılmasını istiyoruz. Başka çocuklar ölmesin. Bu talihsiz olayın yaşanmasından çok önce Aslıhan bir sohbet sırasında organ bağışının öneminden bahsederek, 'Benim vasiyetimdir, organlarımı bağışlarsınız' demişti. Biz de bunu yerine getirdik" diye konuştu.

MİMARLIK FAKÜLTESİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Aslıhan Kocapınar'ın cenazesi daha sonra morgdan alınarak AÜ Mimarlık Fakültesi'ne getirildi. Buradaki törenin ardından Kocapınar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesine götürüldü.

ÜNİVERSİTE BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Bu arada, Kocapınar'ın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Akdeniz Üniversitesi yönetimi de başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Mimarlık fakültesi öğrencimiz Aslıhan Kocapınar, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmiştir. Ailesinin, sevenlerinin ve üniversitemizin başı sağ olsun Allah rahmet eylesin. Akdeniz Üniversitesi olarak derin üzüntü içindeyiz" ifadelerine yer verildi.