Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü acı içinde ambulans bekledi

ADANA'da önünde duran otomobile çarpan sepetli motosikletin sürücüsü yaralandı. Yerde bir süre ambulans bekleyen yaralı, gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen sepetli motosiklet, aynı yöne giden otomobilin durduğunu fark etmeyince arkadan çarptı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Acı içinde yolda uzanan vatandaşa, ilk müdahaleyi gelen 112 Aci Servis ekipleri yaptı. Yaralı sürücü, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif ÖZDEMİR