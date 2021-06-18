Kazada yaralanan kadın gazetecilere saldırdı
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Kazada yaralanan kadın gazetecilere saldırdı

Kazada yaralanan kadın gazetecilere saldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobil uçurumdan yuvarlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobil uçurumdan yuvarlandı. Kazada yaralanan kadın görüntü almak isteyen gazetecilere saldırdı.

Kaza, ilçeye bağlı Ova Köyünün üzerinde bulunan Ramazanlı Köyü Zoroğlu Tepesinde meydana geldi. Mesut A. idaresindeki 67 AAE 380 plakalı Fiat marka otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Ağaca çarparak durabilen otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mesut A. ve Safinaz Ö.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından araç içerisi ve çevresinde içki şişeleri dikkat çekti. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, aracın patlama riskine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Öte yandan kazada yaralanan Safinaz A., görüntü çekmek isteyen gazeteciye saldırdı. Ambulans ile hastaneye getirilen kadın, hastane önünde de gazetecilere küfür ederek kameraya vurdu. - ZONGULDAK

Kazada yaralanan kadın gazetecilere saldırdı
Kazada yaralanan kadın gazetecilere saldırdı
Kazada yaralanan kadın gazetecilere saldırdı
Kazada yaralanan kadın gazetecilere saldırdı
Kazada yaralanan kadın gazetecilere saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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