KAZADA YARALANAN EŞİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada Okan Çevik yaralanırken, Sinem Çevik eşinin yaralanmasının üzüntüsüyle ağladı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada Okan Çevik yaralanırken, Sinem Çevik eşinin yaralanmasının üzüntüsüyle ağladı.

Kaza, akşam saatlerinde Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Okan Çevik yönetimindeki 03 YK 772 plakalı hafif ticari araç, trafik sıkışıklığı nedeniyle duran Emrah Toprak idaresindeki 34 GY 5196 plakalı otomobile çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Okan Çevik ile diğer aracın sürücüsünün eşi Esra Toprak yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan yaralanmadan kurtulan Sinem Çevik, eşi Okan Çevik'in yaralandığını görünce gözyaşlarına boğuldu. Sinem Çevik'i yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Kazada hasar alan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı