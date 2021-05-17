Kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
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Kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da 5 kişilik ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin karşı şeride geçip tırla çarpışması sonucu sürücünün hayatını hayatını kaybettiği trafik kazasında, sürücünün kazadan yaralı olarak kurtulan 3 yaşındaki kızı da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konya'da 5 kişilik ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin karşı şeride geçip tırla çarpışması sonucu sürücünün hayatını hayatını kaybettiği trafik kazasında, sürücünün kazadan yaralı olarak kurtulan 3 yaşındaki kızı da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi İstanbul Yolu Köprülü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Baran (32) idaresindeki 33 AFE 541 plakalı Ford marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Celal K. idaresindeki tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Musa Baran olay yerinde hayatını kaybederken, kazada eşi Rabia Baran (32), çocukları N.B. (7), M.B. (4) ve Hatice Nur Baran (3) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 3 yaşındaki Hatice Nur kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yaralı 2 kardeş ve anne Rabia Baran'ın tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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