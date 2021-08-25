Kazada yaralanan 16 yaşındaki genç 1 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti
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Kazada yaralanan 16 yaşındaki genç 1 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti

Kazada yaralanan 16 yaşındaki genç 1 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de yaklaşık 1 ay önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir'de yaklaşık 1 ay önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Tepabaşı'na bağlı Çukurhisar Mahallesi'nde geçtiğimiz 26 Temmuz'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsü 24 yaşındaki H.H.Ö., kendisiyle aynı yolda seyir halinde olan 17 yaşındaki A.B.Ö.'nün kullandığı plakasız motosiklete arkadan çarptı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü A.B.Ö ve arkasında yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Mustafa Özer yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü H.H.Ö., kazadan bir gün sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Olayda, ağır yaralanan Mustafa Özer yaklaşık 1 aydır tedavisinin devam ettiği Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yolun ortasındaki aracın camına bakan mahalleli hemen otomobile koştu: 1 saat içeride uyumuş
Yolun ortasındaki aracın camına bakan mahalleli hemen otomobile koştu: 1 saat içeride uyumuş
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Kazada yaralanan 16 yaşındaki genç 1 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
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