Kazada savrulan otomobil, park halindeki aracın üstüne çıktı - Haberler
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Kazada savrulan otomobil, park halindeki aracın üstüne çıktı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel
Kazada savrulan otomobil, park halindeki aracın üstüne çıktı

BURSA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, savrulan araçlardan biri park halindeki bir başka otomobilin üstüne çıktı.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, savrulan araçlardan biri park halindeki bir başka otomobilin üstüne çıktı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi 9'uncu kilometrede meydana geldi. 3'üncü Pınar Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne dönüş yapan Atiye O. yönetimindeki 16 LBK 85 plakalı otomobil, orta şeritte bulunan Rahime B. yönetimindeki 16 RCD 60 plakalı otomobile çarptı. Kaza nedeniyle kontrolden çıkan Rahime B.'nin kullandığı otomobil, kaldırıma çıkarak, yol kenarındaki bir başka otomobilin üstüne çıktı. Kazada yaralanan olmazken, kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekilmesiyle normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kazada savrulan otomobil, park halindeki aracın üstüne çıktı

Kazada savrulan otomobil, park halindeki aracın üstüne çıktı

Kazada savrulan otomobil, park halindeki aracın üstüne çıktı

Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Son Dakika Haberleri

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