Kazada savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazada savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kazada savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, kaza yapan otomobillerden biri savrularak aydınlatma direğine çarptı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, kaza yapan otomobillerden biri savrularak aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Çörtük Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan çıkan Hüseyin Ç. idaresindeki 01 F 1199 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyreden Elif A. idaresindeki 80 ABC 209 plakalı otomobil kavşak üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Elif A. hakimiyetindeki otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç sürücüleri Hüseyin Ç. ve Elif A. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kazada savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Kazada savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Kazada savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yağış nedeniyle sular yükselmişti! Yayladan dönenleri taşıyan araç dereye uçtu: 2 ölü

Yağış nedeniyle sular yükselmişti! Yayladan dönenleri taşıyan araç dereye uçtu: 2 ölü

 Son Dakika | Zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 3 ölü, 4 yaralı

Son Dakika | Zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 3 ölü, 4 yaralı

 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil kaza yaptı 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil kaza yaptı 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Kemal Kılıçdaroğlu Fahrettin Koca
Magazin Pınar Deniz Gülben Ergen
Spor Salih Uçan Güven Yalçın Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mimar Sinan Cengiz Ergün Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kazada savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 00:26:42. #1.12#