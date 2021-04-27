Ticari taksi, sivil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ticari taksi, sivil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK - Haberler | 3. Sayfa

Ticari taksi, sivil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı Kazada polis ekipleri ölümden döndü Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ticari taksi, sivil polis aracına çarptı.

Ticari taksi, sivil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı

Kazada polis ekipleri ölümden döndü

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ticari taksi, sivil polis aracına çarptı. Kontrolden çıkan araç, yaklaşık 3 metre yükseklikteki seranın istinat duvarında asılı kaldı, facia santimetrelerle önlendi. Kazada 2'si çevik kuvvet polisi 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 32 Evler Caddesi'nde bulunan polis kontrol noktası yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdivan istikametine seyir halinde olan 54 T 0470 plakalı ticari taksi, bu esnada önünde ilerlemekte olan sivil polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç, yol üzerindeki bir seranın istinat duvarının üzerinde asılı kaldı. Yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarının üzerinden düşmek üzere olan araçta bulunan 2 çevik kuvvet polisi hafif şekilde yaralandı. Ticari taksi sürücüsü M.K.'nın da yaralandığı kazada 3 yaralı, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Facianın eşiğinden dönülen olayda hurdaya dönen araçlar çekiciyle bulunduğu yerden alındı. Bu sırada trafiği tek şeritten sağlayıp güvenlik önlemi alan polis, kaza yerinde inceleme yaptı. Bir süre aksayan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ticari taksi, sivil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı
Ticari taksi, sivil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı
Ticari taksi, sivil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı
Ticari taksi, sivil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı
Ticari taksi, sivil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı
Ticari taksi, sivil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı
Ticari taksi, sivil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı
Ticari taksi, sivil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı
Ticari taksi, sivil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı
Ticari taksi, sivil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı
Ticari taksi, sivil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı
Ticari taksi, sivil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı
Ticari taksi, sivil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti
Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti
KADES uygulaması bir kez daha hayat kurtardı
KADES uygulaması bir kez daha hayat kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Altun Burak Sergen Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Ünal Karaman Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ticari taksi, sivil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 19:07:06. #1.15#

title