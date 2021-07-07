Son dakika haberleri! Kazada ölen sürücünün ehliyetsiz ve aşırı hızlı olduğu ortaya çıktı (2)- Yeniden
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Son dakika haberleri! Kazada ölen sürücünün ehliyetsiz ve aşırı hızlı olduğu ortaya çıktı (2)- Yeniden

Son dakika haberleri! Kazada ölen sürücünün ehliyetsiz ve aşırı hızlı olduğu ortaya çıktı (2)- Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: AKSARAY'da, otoyolda kontrolden çıkıp, yön tabelasının direğine çarpan otomobilde, yanındaki Umut Acar (21) ile birlikte yaşamını yitiren sürücü Mehmet Dilek'in (55) ehliyetsiz olduğu, kazanın da aşırı hız nedeniyle meydana geldiği belirlendi.

AKSARAY'da, otoyolda kontrolden çıkıp, yön tabelasının direğine çarpan otomobilde, yanındaki Umut Acar (21) ile birlikte yaşamını yitiren sürücü Mehmet Dilek'in (55) ehliyetsiz olduğu, kazanın da aşırı hız nedeniyle meydana geldiği belirlendi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara- Niğde otoyolunun Aksaray'ın Bozkır köyü yakınlarında meydana geldi. Mardin'den İstanbul'a giden Mehmet Dilek yönetimindeki 34 NK 9012 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yön tabelasının direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilin motoru ile ön lastiği yerinden koptu. Kazada, araçta sıkışan sürücü Mehmet Dilek ile yanındaki Umut Acar yaşamını yitirdi, Mehmet Şirin Acar ise yaralandı. Yaralı Acar, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HIZI 180- 200 KİLOMTEREKazayla ilgili soruşturmayı yürüten Aksaray Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü Mehmet Dilek'in ehliyetinin olmadığını tespit etti. 180- 200 kilometre hızla seyrettiği belirlenen otomobilin savrulup kontrolden çıkarak yön tabelasına çarptığı, hız devir kadranının da 5 bin devirde takılı kaldığı saptandı.

Mehmet Dilek ile Umut Acar'ın cenazeleri Nevşehir'in Gülşehir ilçe Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsilerinin ardından memleketleri Mardin'in Dargeçit ilçesine gönderildi. Kazada yaralanan Mehmet Şirin Acar'ın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.


Son dakika haberleri! Kazada ölen sürücünün ehliyetsiz ve aşırı hızlı olduğu ortaya çıktı (2)- Yeniden
Son dakika haberleri! Kazada ölen sürücünün ehliyetsiz ve aşırı hızlı olduğu ortaya çıktı (2)- Yeniden
Son dakika haberleri! Kazada ölen sürücünün ehliyetsiz ve aşırı hızlı olduğu ortaya çıktı (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

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