Kazada ölen öğretmen çift ile kızları toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kazada ölen öğretmen çift ile kızları toprağa verildi

Kazada ölen öğretmen çift ile kızları toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden öğretmen çift Yasin Çetin (41) ve Burcu Çetin (40) ile kızları Zeynep Yaren (11) ile Başak Çetin'in (5) cenazeleri, memleketleri Kırıkkale'de toprağa verildi.

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden öğretmen çift Yasin Çetin (41) ve Burcu Çetin (40) ile kızları Zeynep Yaren (11) ile Başak Çetin'in (5) cenazeleri, memleketleri Kırıkkale'de toprağa verildi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Konya yönüne giden Uzman Çavuş Burak S.Ş. (24) yönetimindeki 45 AEP 637 plakalı otomobil, aynı yöne giden Nasuh Kardaş (53) yönetimindeki 43 RD 389 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Savrulan hafif ticari araç karşı şeride geçerek, Yasin Çetin yönetimindeki 16 FCF 40 plakalı otomobilin üstüne düştü. Hakan Kara yönetimindeki 03 AHH 522 plakalı ve Ferdi Geniş (27) yönetimindeki 34 EGY 998 plakalı otomobiller de kazaya karıştı. Kazada, öğretmen çift Yasin Çetin ve Burcu Çetin ile çocukları Zeynep Yaren ile Başak Çetin öldü, 2 kişi de yaralandı.Bursa'nın İznik ilçesinde ilkokul öğretmeni olarak görev yapan Çetin çifti ile çocuklarının cenazesi, yakınları tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna alınarak memleketleri Kırıkkale'ye getirildi. Çetin ailesi için Çalılıöz Furkan Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Çetin ailesinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından öğretmen çift ile çocuklarının cenazesi Yahşihan Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.


Kazada ölen öğretmen çift ile kızları toprağa verildi
Kazada ölen öğretmen çift ile kızları toprağa verildi
Kazada ölen öğretmen çift ile kızları toprağa verildi
Kazada ölen öğretmen çift ile kızları toprağa verildi
Kazada ölen öğretmen çift ile kızları toprağa verildi
Kazada ölen öğretmen çift ile kızları toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Demir Mustafa Varank
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya Neslihan Atagül
Spor Muslera Burak Elmas Gökhan Gönül Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kazada ölen öğretmen çift ile kızları toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 17:51:53. #1.14#

title