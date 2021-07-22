Kazada ölen öğretmen çift ile kızları toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden öğretmen çift Yasin Çetin (41) ve Burcu Çetin (40) ile kızları Zeynep Yaren (11) ile Başak Çetin'in (5) cenazeleri, memleketleri Kırıkkale'de toprağa verildi.

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden öğretmen çift Yasin Çetin (41) ve Burcu Çetin (40) ile kızları Zeynep Yaren (11) ile Başak Çetin'in (5) cenazeleri, memleketleri Kırıkkale'de toprağa verildi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Konya yönüne giden Uzman Çavuş Burak S.Ş. (24) yönetimindeki 45 AEP 637 plakalı otomobil, aynı yöne giden Nasuh Kardaş (53) yönetimindeki 43 RD 389 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Savrulan hafif ticari araç karşı şeride geçerek, Yasin Çetin yönetimindeki 16 FCF 40 plakalı otomobilin üstüne düştü. Hakan Kara yönetimindeki 03 AHH 522 plakalı ve Ferdi Geniş (27) yönetimindeki 34 EGY 998 plakalı otomobiller de kazaya karıştı. Kazada, öğretmen çift Yasin Çetin ve Burcu Çetin ile çocukları Zeynep Yaren ile Başak Çetin öldü, 2 kişi de yaralandı.Bursa'nın İznik ilçesinde ilkokul öğretmeni olarak görev yapan Çetin çifti ile çocuklarının cenazesi, yakınları tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna alınarak memleketleri Kırıkkale'ye getirildi. Çetin ailesi için Çalılıöz Furkan Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Çetin ailesinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından öğretmen çift ile çocuklarının cenazesi Yahşihan Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can