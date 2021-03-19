Kazada ölen iş insanının cenazesi, vasiyeti üzerine memleketine gönderildi (2)

Bursa'da iş insanı Muhittin Ülger'in (34) hayatını kaybettiği kazaya ait görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, otomobilin su kanalına girmesi, takta atması ve duvara çarpması yer alıyor.

Huzeyfe ÖZDEMİR-Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Huzeyfe ÖZDEMİR