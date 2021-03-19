Kazada ölen iş insanının cenazesi, vasiyeti üzerine memleketine gönderildi (2)
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Kazada ölen iş insanının cenazesi, vasiyeti üzerine memleketine gönderildi (2)

19.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:32
Kazada ölen iş insanının cenazesi, vasiyeti üzerine memleketine gönderildi (2)

Bursa'da iş insanı Muhittin Ülger'in (34) hayatını kaybettiği kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Bursa'da iş insanı Muhittin Ülger'in (34) hayatını kaybettiği kazaya ait görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, otomobilin su kanalına girmesi, takta atması ve duvara çarpması yer alıyor.

Huzeyfe ÖZDEMİR-Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa), -

 


Kazada ölen iş insanının cenazesi, vasiyeti üzerine memleketine gönderildi (2)
Kazada ölen iş insanının cenazesi, vasiyeti üzerine memleketine gönderildi (2)
Kazada ölen iş insanının cenazesi, vasiyeti üzerine memleketine gönderildi (2)
Kazada ölen iş insanının cenazesi, vasiyeti üzerine memleketine gönderildi (2)
Kazada ölen iş insanının cenazesi, vasiyeti üzerine memleketine gönderildi (2)
Kazada ölen iş insanının cenazesi, vasiyeti üzerine memleketine gönderildi (2)
Kazada ölen iş insanının cenazesi, vasiyeti üzerine memleketine gönderildi (2)
Kazada ölen iş insanının cenazesi, vasiyeti üzerine memleketine gönderildi (2)
Kazada ölen iş insanının cenazesi, vasiyeti üzerine memleketine gönderildi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Huzeyfe ÖZDEMİR

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