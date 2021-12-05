Kazada ölen anne ve 3 oğlu toprağa verildi

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, akrabalarını ziyarete giderken sebze yüklü kamyonet ile çarpışan hafif ticari araçta yaşamını yitiren anne ve 3 oğlunun cenazesi toprağa verildi.

Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 63'üncü kilometresinde dün meydana gelen kazada Nevzat Korkmaz'ın kullandığı 44 HT 681 plakalı hafi ticari araç ile Müslüm Kızıltoprak yönetimindeki 34 AG 4195 plakalı soğan ve patates yüklü kamyonet Arat Dağı mevkiinde çarpıştı. Kazada şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Nevzat (26) ile annesi Meryem (50) ve dğer çocukları Yakup (22) olay yerinde, Hakkı Korkmaz (17) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.