Kazada hayatını kaybeden muhtar, son yolculuğuna uğurlandı
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Kazada hayatını kaybeden muhtar, son yolculuğuna uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden muhtar, son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde şarampole uçan traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Şahaloğlu köyü Muhtarı Ergün Gündüz, son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde şarampole uçan traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Şahaloğlu köyü Muhtarı Ergün Gündüz, son yolculuğuna uğurlandı.

Şahaloğlu köyünde kılınan cenaze namazına Vali Mehmet Makas, İlçe Kaymakamı Eyüp Kaykaç, İlçe Belediye Başkanı Çakmak Paçacı ve köy sakinleri katıldı.

Köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından Ergün Gündüz'ün naaşı Şahaloğlu köyü mezarlığına defnedildi.

Vali Mehmet Makas, cenaze namazının ardından cenaze yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi. - ERZİNCAN

Kazada hayatını kaybeden muhtar, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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