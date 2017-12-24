Kazada Hayatını Kaybeden Astsubay Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzin sonrası görev yerine dönerken Sivas'ta trafik kazasında hayatını kaybeden Ordulu astsubay, son yolculuğuna uğurlandı.



Siirt Jandarma Komutanlığında astsubay olarak görev yapan yeni evli Davut Karaşın (32) ve eşi Özlem Karaşın (23), tatillerini geçirdikleri memleketleri olan Ünye dönüşü Sivas'ta kaza yaptı.



Kazada hayatını kaybeden astsubay, baba evinden helallik alınmasının ardından Büyük Cami'de kılınan öğle namazını müteakip cenaze namazdan sonra Akkuş Merkez Şehitlik Mezarlığına defnedildi.



Cenazeye Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Ünye İlçe Jandarma Komutanı Esat Can Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU