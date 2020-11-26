Kazada aracından çatıya fırlayan sürücünün arkadaşı konuştu: Şaşırdık, anlam veremedik
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Kazada aracından çatıya fırlayan sürücünün arkadaşı konuştu: Şaşırdık, anlam veremedik

26.11.2020 17:06 | Son Güncelleme: 26.11.2020 17:55

Konya'da, kontrolden çıktıktan sonra takla atarak şarampole devrilen kamyonetten fırlayıp garajın çatısına uçan sürücü tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazayı görünce hiçbir anlam veremediğini belirten arkadaşı ise "Biz de gittiğimizde şaşırdık, anlam veremedik. Oraya fırlamasına da şaşırdık" dedi.

Dün Konya'nın Altınekin ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde ilginç bir kaza meydana geldi. Mustafa Yaşar Özkan'ın kullandığı kamyonet kontrolsüz bir şekilde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada takla atan kamyonetten fırlayan sürücü Özkan, yol kenarında bulunan garajın çatısına uçtu.

Kazada aracından çatıya fırlayan sürücünün arkadaşı konuştu: Şaşırdık, anlam veremedik

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı Mustafa Yaşar Özkan'a müdahale edebilmek için sağlık ve kurtarma ekipleri merdiven yardımıyla çatıya çıktı. Sağlık görevlisinin burada ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, güvenli bir şekilde çatıdan indirildi. Mustafa Yaşar Özkan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. 1 gece gözlem altında tutulan Mustafa Yaşar Özkan, tedavi gördüğü hastaneden bu sabah taburcu edildi.

Kazada aracından çatıya fırlayan sürücünün arkadaşı konuştu: Şaşırdık, anlam veremedik

"ETRAFA BAKTIK ÇATIYA FIRLAMIŞ DURUMDAYDI"

Kazayı duyar duymaz, olay yerine giden Mustafa Yaşar Özkan'ın arkadaşı Ömer Yıldırım, "Bize telefon geldi, kaza yerine gittik. Gittiğimizde arkadaşımız aracında değildi. Etrafa baktık çatıya fırlamış durumdaydı. Yanına çıktık, durumuna baktık. Durumu iyiydi, bilinci yerindeydi. Biz orada biraz müdahale ettik. Ambulans çağırdık hastaneye götürdük. Arabadan nasıl çatıya fırladığını arkadaşım da hatırlamıyor. Biz de gittiğimizde şaşırdık. Anlam veremedik, şaşırdık. Gerçekten büyük bir mucize atlatmış" dedi.

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Kazada aracından çatıya fırlayan sürücünün arkadaşı konuştu: Şaşırdık, anlam veremedik
Kazada aracından çatıya fırlayan sürücünün arkadaşı konuştu: Şaşırdık, anlam veremedik
Kazada aracından çatıya fırlayan sürücünün arkadaşı konuştu: Şaşırdık, anlam veremedik
Kazada aracından çatıya fırlayan sürücünün arkadaşı konuştu: Şaşırdık, anlam veremedik
Kazada aracından çatıya fırlayan sürücünün arkadaşı konuştu: Şaşırdık, anlam veremedik
Kazada aracından çatıya fırlayan sürücünün arkadaşı konuştu: Şaşırdık, anlam veremedik
Kazada aracından çatıya fırlayan sürücünün arkadaşı konuştu: Şaşırdık, anlam veremedik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

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