Kazada ağır yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde Ocak ayında kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarpan genç adam, yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çivril ilçesinde seyir halinde olan Engin Kösen, idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan Kösen, ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Araç sürücüsü olan Engin Kösen, sıkıştığı aracın içerisinde itfaiye ekiplerince çıkartılıp, sağlık ekipleri tarafından ilk müdale yapıldı. Yapılan müdahalenin ardınadn hastanye kaldırılan 35 yaşındaki Kösen, verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

Kösen, Çivril'in Emirhisar Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa son yolculuğuna uğurlandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa