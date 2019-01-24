Kazada Ağır Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti

Kazada Ağır Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti

Samsun'da yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada Ağır Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti

Samsun'da yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 7 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 46 yaşındaki Osman Gür'e otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Osman Gür, yapılan müdahalelere rağmen bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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