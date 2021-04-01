Kazada ağır yaralanan genç, 40 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Kazada ağır yaralanan genç, 40 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kazada ağır yaralanan genç, 40 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki Enes Çırak, 40 gündür yaşam mücadelesini hayatını kaybetti.

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Otobüsün altında kalan yaşlı kadın mucize eseri kurtuldu

Manisa'nın Kula ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki Enes Çırak, 40 gündür yaşam mücadelesini hayatını kaybetti. Gencin ölümü, Körez Mahallesi'ni yasa boğdu.

Kaza, 20 Şubat'ta, Körez Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Enes Çırak(18) idaresindeki plakasız motosiklet, seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilmiş, motosiklet sürücüsü Çırak ise, başına aldığı darbe ile ağır yaralanmıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, önce Kula Devlet Hastanesi'ne, ardından da beyin kanaması ve hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Çırak'ın, Salihli'de geçirdiği ameliyatın ardından hayati tehlikesi devam etmiş ve Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne sevk edilmişti. Yaklaşık 40 gündür burada yaşam mücadelesi veren genç, bugün akşam saatlerinde verdiği yaşam savaşını kaybetti. Çırak'ın ölüm haberi, ikamet ettiği Körez Mahallesi'ni yasa boğdu. - MANİSA

Kazada ağır yaralanan genç, 40 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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