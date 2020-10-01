Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı

01.10.2020 17:38 | Son Güncelleme: 01.10.2020 18:19

Çorum'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Şaziye Şahin, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerinde toplanarak sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kalabalığı ise polis uzaklaştırdı.

Akşam saatlerinde Gazi Caddesi'nde meydana gelen olayda Mustafa Türkmen (48) yönetimindeki 19 KT 928 plakalı otomobil, iddiaya göre geri manevra yaptığı sırada bir yakını ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Şaziye Şahin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şahin, asfalt zemine düşerek başından yaralandı.

KAZAYI GÖRENLER SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDI

Kazayı görenler, yaralının başında toplanarak sosyal mesafeyi hiçe saydı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ise toplananları uyardı. Yaralı Şaziye Şahin, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Türkmen ise gözaltına alındı.

Kaza yerinde toplanan kalabalığa 'sosyal mesafe' uyarısı
Kaza yerinde toplanan kalabalığa 'sosyal mesafe' uyarısı
Kaza yerinde toplanan kalabalığa 'sosyal mesafe' uyarısı
Kaza yerinde toplanan kalabalığa 'sosyal mesafe' uyarısı
Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı
Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Emrah Müge Anlı Cem Yılmaz Seren Serengil
Spor Sörloth Samatta Can Bartu Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Daha Fazla Bakan İzmir Kocaeli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 18:40:19. #1.15#
title