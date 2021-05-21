Kaza yapan 15 yaşındaki genç, ambulansa bindirilirken sevdiği kızın fotoğrafını öptü
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Kaza yapan 15 yaşındaki genç, ambulansa bindirilirken sevdiği kızın fotoğrafını öptü

Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 15 yaşındaki Taner Ç., motosikletle otomobile çarptığı kazada yaralandı. Sağlık görevlilerince sedyeyle ambulansa bindirilirken sevdiği kızın fotoğrafını öpen Taner Ç., "Çıkma teklifimi kabul etmediği için bu hale geldim" dedi.

Saat 11.00 sıralarında, Sarıkorkmaz Mahallesi İhsan Likoğlu Sokak'ta meydana gelen kazada Taner Ç., kullandığı 67 AAK 261 plakalı motosiklet ile aynı yönde giden Adem Kocatürk yönetimindeki 67 ABC 435 plakalı otomobile çarptı.

Kaza yaptı, ambulansa bindirilirken sevdiği kızın fotoğrafını öptü

"ONUN YÜZÜNDEN BU HALE GELDİM"

Kazada motosikletten yola düşen Taner Ç., yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla sağlık ekibi geldi. Taner Ç., bu sırada yanına yaklaşarak, iyi olup olmadığını soranlara, "Sevdiğim kız çıkma teklifimi kabul etmediği için bu hale geldim" dedi.

Kaza yaptı, ambulansa bindirilirken sevdiği kızın fotoğrafını öptü

FOTOĞRAFINI ÖPTÜ

Sağlık görevlilerince sedyeye alınan Taner Ç., ambulansa bindirilirken de sevdiği kızın fotoğrafını çıkarıp, öptü. Taner Ç., Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yaptı, ambulansa bindirilirken sevdiği kızın fotoğrafını öptü

"NASIL OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Kaza sonrası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen otomobil sürücüsü Adem Kocatürk de "Evimin önündeki park yerine giriyordum. Birden geldi, vurdu. Nasıl olduğunu anlayamadım" diye konuştu.

Kaza yapan 15 yaşındaki genç, ambulansa bindirilirken sevdiği kızın fotoğrafını öptü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe

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