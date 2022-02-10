KAZA YAPAN TIR'DAKİ ANGUSLAR YOLA DAĞILDI

Konya karayolundaki buzlanma nedeniyle devrilen TIR'daki 1 angus öldü, 1 angus yaralandı. Dorseden karayoluna düşen 18 angus ise polis ve jandarma ekipleri tarafından yol kenarına çekildi.

Kaza dün saat 20.00 sıralarında, Konya karayolu üzergindeki Pazarağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. Hasan Çiğay'ın kullandığı, 20 angus yüklü 63 AAB 588 plakalı TIR, karayolundaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada angus cinsi sığırlar yola dağıldı. Anguslardan biri öldü, biri de yaralandı. Dorseden yola düşen 18 angus ise polis ve jandarmanın yardımıyla bir araya toplandı. Hayvanlar başka bir araç gelinceye kadar güvenlik amaçlı yol kenarındaki tarlada bekletildi.