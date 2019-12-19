Kaza yapan otomobildeki sürücüyü çıkarıp, restoranda ambulans beklediler
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Kaza yapan otomobildeki sürücüyü çıkarıp, restoranda ambulans beklediler

ADAPAZARI'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp, sazlık alana düştü.

19.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:39
Kaza yapan otomobildeki sürücüyü çıkarıp, restoranda ambulans beklediler

'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp, sazlık alana düştü. Ters dönen araçtan sürücü Seda Ç., vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, Poyrazlar Mahallesi Mesire Alanı'nda meydana geldi. Seda Ç. idaresindeki 64 NC 290 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmaya başladı. Sazlık alana giren otomobil ters dönüp, durdu.  Kazayı gören vatandaşlar, hemen aracın yanına koştu. Ters dönen otomobilden sürücü Seda Ç., vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Mesire alanındaki bir restorana götürülen Seda Ç., gelen sağlık ekibi tarafından kontrolden geçirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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