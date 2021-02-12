Kaza sonrası ilk kez görüntülendi! İşte Orhan Gencebay'ın son durumu

Evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek sol işaret parmağını kıran sanatçı Orhan Gencebay, aylar sonra Zorlu AVM'de görüntülendi. İşte Gencebay'ın son durumu...

Sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz gün eşi Sevim Emre ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

'NAZARA GELDİK'

Muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmayarak tek başına poz veren Gencebay, "Nazara geldik ufak bir kaza geçirdim ama şimdi çok iyiyim." diyerek sevenlerini mutlu etti.

Kaynak: Snob Magazin