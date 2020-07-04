Kaza kurşunuyla ölen Astsubay Güven gözyaşları arasında toprağa verildi
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Kaza kurşunuyla ölen Astsubay Güven gözyaşları arasında toprağa verildi

Kaza kurşunuyla ölen Astsubay Güven gözyaşları arasında toprağa verildi Balıkesir'de kaza kurşunuyla ölen yedek Astsubay, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde göz yaşları arasında toprağa verildi.

04.07.2020 14:33 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:38

Kaza kurşunuyla ölen Astsubay Güven gözyaşları arasında toprağa verildi

MERSİN - Balıkesir'de kaza kurşunuyla ölen yedek Astsubay, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde göz yaşları arasında toprağa verildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan silahlı kavga olayında açılan ateş, lokantada oturan Tarsuslu Yedek Astsubay Arif Ozan Güven'e denk geldi. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Astsubay Güven için memleketinde tören düzenlendi.

Astsubay Güven'in annesi İlknur, babası Sinan, kardeşleri Umut ile Kübra naaşa sarılıp gözyaşları döktü. Yakınları tarafından ayakta zor duran aileyi Kaymakam Kadir Sertel Otcu teselli etti.

Astsubay Güven'in cenaze namazını kıldıran imam, Güven için helallik istedi.

3 çocuklu ailenin ortanca çocuğu olan Güven, öğle namazını müteakip Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Emniyet Müdürü Ercan Erbir, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Esirgemez ve vatandaşlar katıldı.

Olay, 2 Temmuz 2002 akşam 21.00 sıralarında Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan silahlı kavga olayında rastgele açılan ateş, Yedek Astsubay Arif Ozan Güven'e bir kokoreççi işyerinde yemek yerken denk geldi. Göğsünde yaralanan Yedek Astsubay Güven, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.

Kaza kurşunuyla ölen Astsubay Güven gözyaşları arasında toprağa verildi

Kaynak: İHA

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