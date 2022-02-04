Kaza Anında Yapılması Gerekenler

Eğer etrafta bir yaralanma durumu varsa bunun giderilmesi son derece önemlidir. Maddi hasarlı trafik kazalarında ilk önce kaza tespit tutanağının da tutulması gerekebilir. Bazı durumlarda trafik polisini beklemek gerekebilir. Eğer ortada yaralanma gibi durumlar yoksa ve aracınızın kaskosu varsa endişelenmenizi gereken bir durum yoktur. Kasko sigortası araçların kaza gibi sebeplerden ötürü gördüğü zararı karşılayan bir sigorta türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple de trafiğe çıkan her araç için aslında kasko sigortası son derece önemlidir.

Kasko Yaptırmanın Avantajları

Özellikle araç sahiplerinin sıklıkla yapmayı tercih ettikleri kasko sigortasının pek çok farklı avantajı bulunur. Bu avantajlardan en önemlisi aracınızın alacağı hasarı sigorta şirketinin karşılamasıdır. Trafikte veya aracınız park halindeyken bir hasar aldığında kasko sigortası sayesinde hasar masrafları kısmen veya tamamen karşılanır. Aynı zamanda kasko sigortası sadece karşı taraftan olacak hasarları değil sizden kaynaklanan hasarları da karşılayabilmektedir. Genellikle trafik kazaları sonucunda araçlar hareket edemeyecek hale gelebilirler. Bu sebeple de kasko sigortası teminatları arasında belirli durumlar kapsamında ücretsiz çekici hizmeti de bulunur. Trafik anında aracınız hasar gördüyse ve kullanılamayacak duruma geldiyse, sigorta şirketi tarafından size ikame araç verilir. Kısacası kasko sigortası yaptırmak maddi zararın önüne geçmenize ve sıkıntı yaşamamanızı sağlar.

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Kasko sigortası teminatları sebebi ile pek çok araç kullanıcısının tercih ettiği bir sigorta türüdür. Eğer sen de bir araç sahibiysen hemen kasko teklifi almak için sigortam.net'i ziyaret edebilirsin. Sigortam.net Türkiye'nin en büyük sigorta pazaryeri olarak kendini tanımlamaktadır. 20'den fazla sigorta şirketi ile çalışan Sigortam.net kasko sigortasıyla ilgili bilgi alabileceğin en uygun platformlardan bir tanesidir. Dilersen sen de hemen Sigortam.net'i ziyaret ederek ihtiyacına uygun olan sigorta türleri hakkında bilgi alabilir, teminatlarını öğrenebilirsin. Kasko hesaplama özelliği sayesinde sen de kendi aracın için kasko fiyatları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsin.