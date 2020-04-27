Kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı görüntülendi
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Kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı görüntülendi

Kars'ta, eti yöresel lezzetlerin başında gelen ve birçok besicinin geçim kaynağı olan kazların "bilik" olarak adlandırılan yavrularının yumurtadan çıkma anları görüntülendi.

27.04.2020 13:21 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:44
Kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı görüntülendi

Kars'ta, eti yöresel lezzetlerin başında gelen ve birçok besicinin geçim kaynağı olan kazların "bilik" olarak adlandırılan yavrularının yumurtadan çıkma anları görüntülendi.

Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde marka haline gelen Kars'taki besiciler, ilkbaharın gelmesiyle hummalı ve heyecanlı bir çalışma içerisine girdi.

Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden olan ve kaz varlığı bakımından ülkede ilk sırada yer alan Kars'ta, kaz besicilerinin heyecanlı mesaisi ve bekleyişi başladı.

Anaç kazlar evlerde veya ahırlarda kendileri için yapılan yerlerde yumurtlamaya başlıyor, besicilik yapan kadınlar da bu yumurtaları alarak serin bir yerde biriktiriyor.

Şubat ayında yumurtlamaya başlayıp martta kuluçkaya yatan anaç kazlar, yaklaşık bir aylık kuluçka sürecinin ardından yavrularını çıkartmaya başlıyor.

Şu sıralar yumurtalardan çıkmaya çalışan ve yöre halkınca "bilik" olarak adlandıran kazların ilk yavrularının gün ışığını görme çabası objektiflere yansıdı.

Kaz yetiştiricisi Tükezziban Pastutmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuluçka dönemindeki kazlara özenle baktıklarını söyledi.

Pastutmaz, kazların kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Kazlarımız şubatta yumurtlamaya başlıyor, bizler de yumurtaları alıp hangi kaza ait diye işaretleyip serin bir odada biriktiriyoruz. Kazlar kuluçkaya yatacağı zaman yerini hazırlıyoruz, sonra biriktirdiğimiz yumurtaları yuvaya koyup kazı da yanına bırakıyoruz, kendi yumurtaları olduğu için hemen yuvaya çıkıp kendisi de yumurtaları karıştırıp kuluçkaya yatmaya başlıyor." diye konuştu.

"Bebeğe nasıl mama verilirse onlara da mama veriyoruz"

Kuluçkaya yatan kazların yumurtalarını 1 ay boyunca düzenli takip ettiğini anlatan Tükezziban Pastutmaz, şöyle konuştu:

"Kuluçkaya yatan kazlara daha özenli bakıyoruz, her sabah gidip yemini, suyunu veriyoruz, yumurtaları ve yuvayı kontrol ediyoruz. Kazların yavruları 1 ayda yumurtadan çıkıyor ve yavruları 10-15 gün evde besliyoruz, sonra dışarıya çıkarıp otlatmaya başlıyoruz. Yavrulara üşümesinler diye bebek gibi bakıyoruz. Yavruların altlarına saman, elbise koyuyoruz, bebeğe nasıl mama veriliyorsa bizler de onlara mama hazırlayıp veriyoruz."

Kars Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün de kentte ilkbahar mevsiminin gelmesiyle kaz yavrularının yumurtadan çıkmaya başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kaz yavruları kazların cinsine göre 28-31 günlük kuluçka süresi sonunda yumurtadan çıkmaktadır. Kars'ta yaklaşık olarak 210 bin 308 damızlık dişi kaz bulunmaktadır. İlimiz kaz üretimi bakımından ülkede birinci sıradadır. Kazlar ilimizde büyük oranda aile işletmelerinde üretilmektedir."

Kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı görüntülendi

Kaynak: AA

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