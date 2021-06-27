Kayserispor yarın topbaşı yapacak
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Kayserispor yarın topbaşı yapacak

Kayserispor yarın topbaşı yapacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı ilk idmanla başlayacak.

Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı ilk idmanla başlayacak.

Süper Lig ekiplerinden Hes KabloKayserispor, yarın yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. 2020-2021 futbol sezonunun tamamlanmasının ardından tatile çıkan sarı-kırmızılı takım, yarın Kadir Has Tesisleri'nde toplanacak. Kayseri temsilcisi, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirecek. Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdürecek olan Sarı-Kırmızılıların ardından kamp programı belli olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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