Kayserispor'un Yeni Transferi Gyan, Sudan Ucuza İmza Attı

Yıllarca Süper Lig'in dev kulüplerinin transfer listesinde olan Asamoah Gyan, Kayserispor'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ganalı yıldızın sarı kırmızılı kulüpten ne kadar kazanacağı da belli oldu.

YILLIK 550 BİN EURO KAZANACAK

Alınan bilgilere göre 31 yaşındaki futbolcunun Kayserispor'dan yıllık 550 bin Euro garanti para alacağı belirtildi. Bunun dışında golcü futbolcu, maç başına da 15 bin Euro kazanacak. Bir çok kulübün transfer gündeminde olan Gyan'ın bu kadar uygun bir rakama oynayacak olması spor kamuoyunun dikkatini çekti.

ERZURUM'DAKİ KAMPA KATILACAK

Ülkesindeki fakir ailelere yaptığı yardımlardan dolayı Gyan'ın, ülkesi Gana'da alacağı fahri konsolosluktan sonra takımın Erzurum'da yürüteceği kampa katılacağı belirtildi.