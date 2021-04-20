Bursagaz, yetkisi olmayan iç tesisat firmalarına karşı abonelerini uyardı
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Bursagaz, yetkisi olmayan iç tesisat firmalarına karşı abonelerini uyardı

Bursagaz, yetkisi olmayan iç tesisat firmalarına karşı abonelerini uyardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doğal gaz tesisatı yaptırmak isteyen abonelerini Bursagaz'dan yetki almış firmalarla çalışmaları gerektiği konusunda uyaran Bursagaz, can ve mal güvenliği için tesisatın yönetmeliklere uygun malzemelerle ve mühendis kontrolünde yapılmasının büyük önem taşıdığını;

Doğal gaz tesisatı yaptırmak isteyen abonelerini Bursagaz'dan yetki almış firmalarla çalışmaları gerektiği konusunda uyaran Bursagaz, can ve mal güvenliği için tesisatın yönetmeliklere uygun malzemelerle ve mühendis kontrolünde yapılmasının büyük önem taşıdığını; bu nedenle yetkisi bulunmayan firmalara kesinlikle itibar edilmemesini vurguladı.

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olan Bursagaz, doğal gaz tesisatı yaptırmak isteyen abonelerini, mutlaka yetkili iç tesisat firmaları ile çalışmaları konusunda uyardı. SOCAR Doğal Gaz Varlık Operasyonları Direktörü Dinçer Akbaba, "Abonelerimizin doğal gazı güvenli bir şekilde kullanmaları için belirlenen standartlarda ve özelliklerdeki ürünler ile tesisatlarının döşenmesi gerekir. Projelerin ve tesisatların yönetmeliklere uygun olarak, mühendis kontrolünde yapılması büyük önem taşıyor. Bu nedenle abonelerimizin mutlaka bizden sertifika almış yetkili iç tesisat firmalarıyla çalışmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum.Ayrıca mevzuat gereği firmaların doğalgaz projelendirme ve tesisat faaliyetleri yapabilmeleri için yetki belgesi almaları gerekmektedir. Bu belgeye sahip olmayan firmalara kesinlikle itibar edilmemesi gerekir" dedi.

Firmaların yetki numaralarını mutlaka kontrol edin

Akbaba, "Abonelerimizden firmalarla anlaşmadan önce mutlaka tabelalarını ve yetki numaralarını kontrol etmelerini istiyoruz. Bursagaz olarak, yetki verdiğimiz firmaların tabelasında, yetki numarası ve firma unvanı yer alıyor. Emin olmak için firmanın yetki numarasını internet sitemiz üzerinden kontrol edip, sertifikalarını teyit edebilirler" diye konuştu. Abonelerin iç tesisatlarını yaptıracakları yetkili firma ile mutlaka yazılı ve imzalı sözleşme yapması gerektiğini de hatırlattı.

Yapılan açıklamada, abonelerin yetkili firmalara nasıl ulaşabilecekleri konusunda da bilgilendirme yapıldı. Yeni aboneler, başvuru sürecinin ardından doğal gaz iç tesisat projelerini ve tesisatlarını yaptırmak üzere yetkili firmaların listesine www.bursagaz.com üzerinden ulaşabiliyor. İnternet sitesinin entegre altyapısı sayesinde adreslerine en yakın firmayı tespit edebiliyorlar. Sitede ayrıca firmaların performans raporları da paylaşılıyor. Aboneler, firmaların tesisat kabul ve proje onay oranlarını kıyaslayarak, en uygun firmayı tercih etme imkanına sahip oluyor. Bunun yanı sıra 444 11 33 no'lu Bursagaz Müşteri İletişim Merkezi'ni arayarak da yetkili firma bilgilerine ulaşılabiliyor. - BURSA

Bursagaz, yetkisi olmayan iç tesisat firmalarına karşı abonelerini uyardı
Bursagaz, yetkisi olmayan iç tesisat firmalarına karşı abonelerini uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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