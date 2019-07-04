KAYSERİ Yemeni ustası, yok olmaya yüz tutan mesleğini yaşatıyor

Yemeni ustası, yok olmaya yüz tutan mesleğini yaşatıyor

Kayseri'de düzenlenen '1'inci Geleneksel El Sanatları Festivali'ne katılan 38 yıllık yemeni ustası Ahmet Özuslu (52) babasından öğrendiği mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Kilis'te yaşayan evli 2 çocuk babası Ahmet Özuslu, uzun yıllar yemeni ustası olan babası Mehmet Özuslu'nun yanında çalıştı. Baba mesleğini öğrenen Ahmet Özuslu, ürettiği el emeği göz nuru ayakkabıları 70-100 lira arasında satarak geçimini sağlıyor. Yok olmak üzere olan mesleğini yaşatmaya çalışan Özuslu, Kayseri'de düzenlenen '1'inci Geleneksel El Sanatları Festivali'ne katılarak, deriden yaptığı ayakkabılarını 70 ile 100 lira arasında deişen ücretlerde satışa çıkardı.

'AYAK SAĞLIĞI İÇİN ÇOK YARARLI'

Özuslu, yemeninin deriden yapılan bir ayakkabı olduğunu, tarihçesinin çok eskilere dayandığını söyledi. Özuslu, O zamanki yemeni modelleriyle günümüzdeki modeller farklı tabii ki. Ama kullanılan ana malzemesi aynı, hiç değişmemiş. Sadece renk ve modeller değişmiş. Yemeniler ayak sağlığı için de çok yararlıdır. Yemenilerin ter çekme özelliğinden dolayı, ayakta terleme ve koku olmaz. Kaşıntıyı ve parmaklar arasındaki mantarları giderir. Bunu kullanan kişiler bize söylüyor. Ayrıca topuktaki çatlakları gideriyor. Yaz günü giyilir, rahat olur ve giyilen ayağın şeklini alır. Vücuttaki elektriği alır, toprağa verir. Müşterinin isteğine göre, yemeninin altına lastik taban da yapabiliyoruz diye konuştu.

'ÇIRAK BULAMIYORUZ'

Özuslu, yemeninin özelliğini bilenlerin, ustalara özel sipariş verdiğini, bu sıralar daha çok gençler talep ettiğini söyledi. Genellikle sipariş üzerine çalıştıklarını kaydeden Özuslu, şöyle konuştu Avrupa ve ABD'den de talep var, oralara da el sanatımızı işlediğimiz yemenileri gönderiyoruz. Ancak çalıştıracak çırak bulamıyoruz. Bu meslek için çırak gelmiyor dedi.

Özuslu, el emeği ayakkabılarını 70 ile 100 lira arasında sattığını belirtti.

Kaynak: DHA