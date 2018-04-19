KAYSERİ/ Kayseri ve Sivas'ta kültür sanat etkinlikleri sürüyor.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Kemal Atangüt tarafından "Karagöz ile Hacivat" gölge oyunu sahnelenecek.

Oyun, yarın Şehir Tiyatrosu'nda saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Tiyatro Topluluğu, "Aşk ve Şifa (Melike Gevher Nesibe Sultan)" adlı oyunu Şehir Tiyatrosu'nda izleyicilerin beğenisine sunacak.

Emrah Bekçi'nin yazdığı, İbrahim Altuntaş'ın yönettiği oyunda, Anadolu Selçuklular zamanında yaşanmış hüzünlü bir aşk hikayesi anlatılıyor. Gerçek olaylardan esinlenerek sahneye uyarlanmış oyun, 21 Nisan Cumartesi günü sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sivas

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Kendime Kıyamam" isimli oyunu sahneleyecek.

Alman yazar Curth Flatow'un kaleme aldığı, Türkçeye Hale Kuntay'ın çevirdiği "Kendime Kıyamam" adlı oyunda, zamanın öne çıkan çıkan konularından "mutlu evlilik", ironik ve komik yönleriyle sahneye yansıtılıyor. Oyun, nikah memuru Wolfgang Jaeger'in boşandıktan sonra oğlu Ulrich'le düzenli ve planlı bir bekar hayatı sürdürmesini ve oğlunu bir kadına bağlı olmadan yetiştirmesini konu ediyor.

Özel hayatında evlilik müessesine tamamen karşı olan Jaeger'in oğlunun evlenmek istemesi ise onu çileden çıkarıyor. Oyun, nikah memuru Wolfgang Jaeger'in aşka ve evliliğe ne kadar direneceği sorusuna yanıt aramasıyla sürükleyici bir hal alıyor.

Selçuk Sazak'ın yönetmenliğini üstelendiği oyunda, Volkan Gündüz, Can Atak, Filiz Demiralp, Begüm Atak, Neyra Karaböcü, Göksu Girişken, Serkan Yanar, Burak Fındıkcı, İnanç Keteci, Elif Ayça Aksu ve İsmail Tütüncü rol alıyor.

"Kendime Kıyamam" adlı oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 21 Nisan Cumartesi günü saat 14.00 ve 19.30'da izleyicisiyle buluşacak.