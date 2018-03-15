KAYSERİ/ Kayseri ve Sivas'ta kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Tiyatro Topluluğu, Hacılar Şehit Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde "Çizmeli Kedi" adlı çocuk oyununu sahneleyecek.

Sıradan bir kedi iken tesadüf eseri çizmelerine kavuşan ve bambaşka bir kediye dönüşen Çizmeli Kedi'nin macerasını anlatan oyun, 17 Mart saat 14.00'te çocuklarla buluşacak.

Kara Fatma'nın, Şerife Bacı'nın, Yirik Fatma'nın, Senem Ayşe'nin ve Efe Ayşe'nin hikayelerini konu alan "Milli Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları" isimli tiyatro oyunu ise Şehir Tiyatrosu'nda 23 Mart Cuma günü saat 19.30'da sahnelenecek.

Sivas

Sivas Devlet Tiyatrosunda (SDT) bu hafta Adana Devlet Tiyatrosunun "Tütüncü Dükkanı" adlı oyunu sahnelenecek.

Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak Jose Luis Alonso de Santos'un yazdığı, Engin Karacaören'in çevirdiği ve Eray Eserol'un yönettiği 2 perdelik oyunda, iki amatör hırsızın insanlık dersi veren hikayesi anlatılıyor.

Hırsızların soygun yapmak için girdikleri tütüncü dükkanında mahsur kalmalarıyla insanlıklarını hatırlamalarını konu alan absürt komedi "Tütüncü Dükkanı" adlı oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30 saatlerinde seyircisiyle buluşacak.