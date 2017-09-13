Kayseri Valisi Kamçı'dan Ziyaretler

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, kurum ziyaretleri kapsamında Yüksek Öğrenim Kerdi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü ve 2. Mühimmat Bölge Komutanlığını ziyaret etti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Kamçı'nın ilk olarak KYK'yı ziyaret ettiği ve KYK İl Müdürü Sakin Terzi'nin, üniversiteleri kazanan öğrencilerin kalacağı yurtlar hakkında Vali Kamçı'yı bilgilendirdiği aktarıldı.



KYK'nın ardından 2. Mühimmat Bölge Komutanlığını ziyaret eden Vali Kamçı'yı, 2. Mühimmat Bölge Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş'un karşıladığı ifade edildi.



2. Mühimmat Bölge Komutanı Albay Durmuş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında Kamçı'ya bilgi verdi.