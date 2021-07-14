Kayseri Valisi Günaydın, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ziyaret etti

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ziyarette bulundu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Günaydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında, şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit ve şehit Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın ailelerini ve şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

İlk olarak Bünyan ilçesinde bulunan şehit Yiğit'in ailesini ziyaret eden Günaydın, burada yaptığı konuşmada, "Şehidimizin kahramanlığını ve sizlerin fedakarlığını aziz milletimiz asla unutmayacaktır." ifadesini kullandı.

Şehit Cennet Yiğit'in kabrini ziyaret eden Günaydın, dua ederek, karanfil bıraktı.

Daha sonra Yeşilhisar ilçesinde bulunan şehit Doğanay'ın ailesini ziyaret eden Günaydın, şehidin ailesi ile bir süre sohbet ederek, "Her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olacağız, şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacağız." açıklamasında bulundu.

Şehit Doğanay'ın kabrini de ziyaret eden Günaydın, burada dua edip, karanfil bıraktı.

Ziyaretlere, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Murat Neşed Büyüker, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya